Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt Brockenwirt wirft hin: Wie geht es für Hotel und Restaurant auf Harzgipfel weiter?
Der Landkreis Harz hat als neuer Eigentümer große Pläne für den Brocken. Doch nun kündigt der Brockenwirt seinen Rückzug als Betreiber des Hotels auf dem Gipfel an. Warum er diesen Schritt geht und welche Folgen das für Touristen hat.
Aktualisiert: 28.08.2025, 16:49
Schierke/Halberstadt. - Knall auf dem Brocken: Brockenwirt Daniel Steinhoff hat angekündigt, sein Engagement im Brockenhotel beenden zu wollen. Die Gründe, so der 54-jährige Gastronom, seien vielschichtig.