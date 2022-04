Brockenbahn fährt nicht bis zum Gipfel

Wernigerode (vs) - Das neue Jahr beginnt stürmisch und bremst die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) aus. Wie HSB-Sprecher Dirk Bahnsen informiert, ist am Montag (3. Januar) aufgrund der Wetterlage in Schierke Endstation. Zwischen Schierke und dem Brockenplateau ist der Zugverkehr eingestellt.