Außergewöhnliches Gericht Brockenbauer Thielecke im Oberharz mit neuem Angebot: Gäste können sogenannte Bergaustern essen

Beim Brockenbauer Thielecke in Tanne probierten Gäste am Montag (8.1.) erstmals ein neues Gericht: Bullenhoden, auch Bergaustern genannt. Dokumentiert wurde das Testessen auch von einem Sat.1-Drehteam. Familie Thielecke wird bald zum zweiten Mal in der Fernseh-Sendung „We are family“ zu sehen sein.