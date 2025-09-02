Ausschreibung muss wiederholt werden Brückenstreit in Wernigerode: Verzögerung und Kostenexplosion am Hasenwinkel

Ein Konflikt zwischen zwei Bauunternehmen bringt den Neubau der maroden Hasenwinkel-Brücke in Wernigerode ins Stocken – und kostet die Harz-Stadt nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Wie es mit der Problemstelle nun weitergehen soll und warum es 2026 in Hasserode ein Verkehrschaos geben könnte.