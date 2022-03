Bürgermeisterwahl in Wernigerode: Volksstimme plant virtuelles Forum

Am Sonntag, 3. April, wird in Wernigerode ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Volksstimme stellt die Kandidaten vorab vor und plant ein virtuelles Forum, bei dem auch Fragen der leser gestellt werden.

Wernigerode - Der Countdown ist eingeläutet: Am Sonntag, 3. April, sind die Wähler in Wernigerode, der bunten Stadt am Harz, aufgerufen, einen Nachfolger für den scheidenden Oberbürgermeister Peter Gaffert (parteilos) zu küren. Die Volksstimme wird Kandidaten wie Wähler im Vorfeld der Abstimmung in vielfältiger Weise begleiten. Nicht nur mit der persönlichen Vorstellung der Bewerber, sondern auch im Rahmen eines Forums.

Letzteres muss aufgrund der Corona-Pandemie allerdings in virtueller Form stattfinden. Die Anforderungen an ein Forum mit persönlicher Teilnahme – wie in der Vergangenheit vorzugsweise in einem Hörsaal der Hochschule Harz – sind aufgrund der pandemiebedingten Vorschriften und Anforderungen zu groß.

Daher hat sich die Redaktion entschieden, mit allen zugelassenen Kandidaten im Rahmen einer Telefonkonferenz ins Gespräch zu kommen und sie dabei mit Problemstellungen und kommunalpolitischen Herausforderungen zu konfrontieren. Und dabei sollen die Fragen der Volksstimme-Leser und Wähler eine maßgebliche Rolle spielen.

Letztere sammelt die Redaktion im Zuge der Vorbereitung des am Montag, 21. März, geplanten Telefonforums ab sofort. Daher die Bitte an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Schicken Sie uns Ihre Fragen zu. Vorzugsweise per E-Mail unter dem Stichwort „Wahlforum“ an die E-Mail-Adresse „redaktion.wernigerode@volksstimme.de“. Wichtig dabei: Bitte vergessen Sie Ihre Adresse sowie eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen nicht. Zudem sollten alle Fragen bis zum 16. März vorliegen. Die Redaktion wird sie anschließend sichten und beim Forum einfließen lassen.

Darüber hinaus wird die Volksstimme alle zugelassenen Kandidaten zu gegebener Zeit ausführlich vorstellen und dabei auch deren Schwerpunkte bei einer Wahl zum OB skizzieren. Allein: Erst mit der formellen Zulassung der Bewerber durch den Wahlausschuss werden letztere zu Kandidaten. Der Wahlausschuss kommt am Montag, 14. März, um 16 Uhr in öffentlicher Sitzung im Wernigeröder Rathaus zusammen, um die Bewerber zuzulassen.

Bislang haben sieben Bewerber öffentlich Interesse an einer Kandidatur bekundet: Tino Böttger will für die AfD ins Rennen gehen, Jörg Büchting für Bündnis 90/Die Grünen. Zudem planen Tobias Kascha (SPD), Thomas Schatz (Die Linke) und Ralf Schult (WG Buko) eine Kandidatur. Komplettiert wird die Liste nach heutigem Stand von André Weber (Freie Wähler) und Matthias Winkelmann (CDU).