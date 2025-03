Feuerwehr-Einsatz in Stapelburg Buschbrand an Burgberg im Nordharz: Feuer lodert nach Löscharbeiten erneut auf

Der erste Vegetationsbrand des Jahres 2025 im Nordharz fällt bereits in den März. Am Burgberg in Stapelburg war die Feuerwehr gleich mehrfach in schwierigem Gelände gefordert.