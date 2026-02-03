Ein Busfahrer (42) aus Wernigerode muss sich vor Gericht verantworten, weil er laut Staatsanwaltschaft unter Drogeneinfluss einen Linienbus gesteuert und einen Unfall verursacht haben soll.

Busfahrer unter Drogen? Prozess in Wernigerode startet nach Unfall im Linienverkehr

Ein 42 Jahre alter Busfahrer – hier ein Archivfoto eines anderen Fahrers – muss sich wegen einer mutmaßlichen Drogenfahrt vor Gericht verantworten.

Wernigerode. - Die mutmaßliche Drogenfahrt eines heute 42 Jahre alten Busfahrers beschäftigt in Kürze die Richter am Amtsgericht Wernigerode. Nachdem der Mann gegen einen Strafbefehl in Widerspruch gegangen war, wird in wenigen Tagen öffentlich über die Vorwürfe verhandelt.