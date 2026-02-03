Widerspruch gegen Strafbefehl Busfahrer unter Drogen? Prozess in Wernigerode startet nach Unfall im Linienverkehr
Ein Busfahrer (42) aus Wernigerode muss sich vor Gericht verantworten, weil er laut Staatsanwaltschaft unter Drogeneinfluss einen Linienbus gesteuert und einen Unfall verursacht haben soll.
03.02.2026, 14:19
Wernigerode. - Die mutmaßliche Drogenfahrt eines heute 42 Jahre alten Busfahrers beschäftigt in Kürze die Richter am Amtsgericht Wernigerode. Nachdem der Mann gegen einen Strafbefehl in Widerspruch gegangen war, wird in wenigen Tagen öffentlich über die Vorwürfe verhandelt.