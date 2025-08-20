Gastronomie im Harz Top bei Experten, Mittelmaß bei Google: Warum das „Café am Markt“ in Wernigerode polarisiert

Vom Fachmagazin „Der Feinschmecker“ wurde das Wernigeröder „Café am Markt“ als bestes Café Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. Doch die Bewertung bei Google fällt deutlich nüchterner aus: 3,7 von fünf Sternen. Was die Gäste kritisieren und wie Inhaber Michael Wiecker die Diskrepanz einschätzt.