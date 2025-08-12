Geheimtipps im Harz Überraschende Favoriten: Das sind die besten Cafés in Wernigerode - laut Google-Bewertungen
Sie liegen nicht an der Flaniermeile Breite Straße, nicht am Rathaus – trotzdem sind sie laut Google-Bewertungen die beliebtesten Cafés in Wernigerode. Womit die drei Spitzenreiter ihre Gäste überzeugen und was dennoch für Kritik sorgt.
Aktualisiert: 12.08.2025, 12:08
Wernigerode. - Gerade eröffnet oder jahrzehntelange Tradition, hausgemachte Torten, Kaffee aus eigener Rösterei, ein besonderer Einrichtungsstil: Keine Frage, die Café-Landschaft in Wernigerode ist vielfältig. Aber wo schmeckt es am besten? Wo fühlen sich die Gäste besonders wohl?