  4. Das sind die besten Cafés in Wernigerode - laut Google-Bewertungen

Geheimtipps im Harz Überraschende Favoriten: Das sind die besten Cafés in Wernigerode - laut Google-Bewertungen

Sie liegen nicht an der Flaniermeile Breite Straße, nicht am Rathaus – trotzdem sind sie laut Google-Bewertungen die beliebtesten Cafés in Wernigerode. Womit die drei Spitzenreiter ihre Gäste überzeugen und was dennoch für Kritik sorgt.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 13.08.2025, 10:22
Wenn Einheimische und Urlauber in Wernigerode Lust auf Kaffee und Kuchen bekommen, haben sie die Qual der Wahl: Besonders in der Innenstadt reiht sich ein Café an das andere. Aber welches kommt bei den Gästen am besten an? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Gerade eröffnet oder jahrzehntelange Tradition, hausgemachte Torten, Kaffee aus eigener Rösterei, ein besonderer Einrichtungsstil: Keine Frage, die Café-Landschaft in Wernigerode ist vielfältig. Aber wo schmeckt es am besten? Wo fühlen sich die Gäste besonders wohl?