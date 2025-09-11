weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Der Platz „Camping am Brocken“ in Elbingerode wurde modernisiert. Unter anderem wurde ein neuer Spielplatz gebaut. Die Betreiber haben zudem für die Sommer-Saison 2026 einen Wunsch, um das Angebot auf dem Campingplatz zu erweitern.

Von Matthias Distler 11.09.2025, 14:30
Dennis und Kerstin Spormann betreiben den Campingplatz „Camping am Brocken“ in Elbingerode. Foto: Matthias Distler

Elbingerode. - Ruhig, direkt am Wald und nahe des Christinenteichs liegt der Campingplatz „Camping am Brocken“ in Elbingerode. Neben einigen Modernisierungen, die die Betreiber in den vergangenen Monaten vorgenommen haben, gibt es in diesem Jahr auch erstmals eine verlängerte Buchungszeit.