Da hatten die Polizeibeamten gleich zweimal einen verdammt guten Riecher: Für eine Porschefahrerin, die sie am Sonntag (9. November) in Wernigerode kontrolliert haben, und einen VW-Fahrer, der in Halberstadt gestoppt wurde, dürfte es richtig teure Nachspiele geben. Beiden werden Straftaten vorgeworfen.

Cannabisgeruch im Porsche? Polizei zieht Fahrerin in Wernigerode aus dem Verkehr und landet Volltreffer

Wernigerode. - Richtig dumm ist es für eine Porschefahrerin am Sonntagabend (9. November) in Wernigerode gelaufen: Als die 34-Jährige mit ihrem Wagen über den Nikolaiplatz rollte, sah sie plötzlich das rote Stoppsignal der Polizei. Die Beamten, die die Frau einer verdachtsunabhängigen Routinekontrolle unterziehen wollten, wussten wenige Minuten später, dass sie einen Volltreffer gelandet hatten.