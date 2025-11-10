weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Gerichtsprozess: Schönebecker muss Drogen-Abstinenz nachweisen

Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

Gerichtsprozess Schönebecker muss Drogen-Abstinenz nachweisen

Regelmäßige Drogentests sind Bedingung einer Bewährungsstrafe, die gegen einen Schönebecker verhängt wurde. Der Mann beleidigte Polizisten und widersetzte sich den Beamten.

Von Paul Schulz 10.11.2025, 16:00
Ein 34-jähriger Schönebecker muss als Bewährungsauflage nun regelmäßig seine Drogenabstinenz nachweisen.
Ein 34-jähriger Schönebecker muss als Bewährungsauflage nun regelmäßig seine Drogenabstinenz nachweisen. Foto: imago images/Future Image

Schönebeck. - Ein 34-jähriger Mann ist im Schönebecker Amtsgericht wegen Beleidigung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung zu einer Bewährungsfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden.