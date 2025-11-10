Liveticker
Gerichtsprozess Schönebecker muss Drogen-Abstinenz nachweisen
Regelmäßige Drogentests sind Bedingung einer Bewährungsstrafe, die gegen einen Schönebecker verhängt wurde. Der Mann beleidigte Polizisten und widersetzte sich den Beamten.
10.11.2025, 16:00
Schönebeck. - Ein 34-jähriger Mann ist im Schönebecker Amtsgericht wegen Beleidigung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung zu einer Bewährungsfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden.