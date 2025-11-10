Der Konverter für den Südostlink steht zwischen Mose und Wolmirstedt. Rings um die riesigen Hallen ist es nachts hell und es fehlen Bäume. Wie lange noch?

Der Konverter für den Südostlink arbeitet in zwei Hallen.

Wolmirstedt. - Der Konverter steht zwischen Wolmirstedt und Mose. Er schickt zwar erst ab 2027 Gleichstrom nach Bayern, hilft aber jetzt schon, das Stromnetz stabil zu halten. Dennoch ist das Areal noch eine Baustelle und das spüren auch die Anwohner von Mose.