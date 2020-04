Reinigungsarbeiten im Freibad in Derenburg. Heiko Hansen säubert hier das große Becken mit der beliebten Rutsche. Trotz der anhaltenden Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wird das riesige Areal weiterhin in Schuss gehalten, um sich auf eine Badesaison einzustellen. Ob und wann das sein wird, ist allerdings völlig offen. Foto: Stephan Fricke

Ein Ende der Corona-bedingten Beschränkungen ist nicht in Sicht. Dennoch werden Freibäder in Blankenburg und Derenburg startklar gemacht.

Jens Müller ist seit 1999 Mitarbeiter der Volksstimme. Zuvor hat er an der MLU in Halle ein Studium der Polytechnik mit dem Diplom abgeschlossen. Nach seinem Volontariat bei der Deister- und Weserzeitung (Hameln) arbeitete er als Pressereferent des Landkreises Quedlinburg, als Sportredakteur der Wernigeröder Zeitung und als freier Redakteur für die Mitteldeutsche Zeitung und den Generalanzeiger. jens.mueller@volksstimme.de ›

Blankenburg/Derenburg l Mit den ersten Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen keimt zumindest etwas Hoffnung für einzelne Unternehmen und Einzelhändler auf, die Krise durchzustehen. Auch wenn aktuell nicht absehbar ist, wann auch touristische Ausflugsziele und Freibäder öffnen können, will Blankenburgs Tourismusbetrieb (BTB) zumindest für den Tag X vorbereitet sein. So laufen aktuell die Vorbereitungen auf die Saison in den beiden Blankenburger Freibädern „Am Thie“ und in Derenburg auf Hochtouren, wie der BTB mitteilte.

Demnach waren bereits in den Wintermonaten einige Arbeiten erfolgt. In Derenburg wurden unter anderem einige Räume renoviert, in Blankenburg die Stege und Pavillons gestrichen sowie die Terrasse am Bademeisterhäuschen erneuert. „Die Mitarbeiter beider Freibäder sind nun dabei, alles für die Saisoneröffnung vorzubereiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. So würden derzeit die Gehwege und Spielgeräte gereinigt, die Anlagen von den Überresten des Winters befreit sowie Grünanlagen und Liegewiesen gepflegt.

Die Schwimmbecken selbst wurden repariert und Risse verklebt. Im biologischen Freibad Am Thie werde zudem das Reinigungsbecken entschlammt. Nach der Reinigung der Badebecken könne in Kürze das Wasser eingelassen werden. Die alles entscheidende Frage bleibt aber wohl bis zum Monatsende offen: Ob und wann eine Badesaison 2020 überhaupt starten kann?

Bilder Michael Heinemann beseitigt die Überreste des Winters im Biologischen Freibad Am Thie in Blankenburg und bereitet das Areal für mögliche Badegäste ...



Öffnen Freibäder am 15. Mai?

Die Arbeiten an den Freibädern versprühen zumindest ein kleines bisschen Optimismus. Auch Dagmar Kamp, Leiterin des Blankenburger Tourismusbetriebes (BTB), ist zuversichtlich: „Es sind schon Dauerkarten verkauft worden“, sagt sie. Gemeinsam mit ihren beiden Badleitern Andreas Grubauer (Freibad „Am Thie“ Blankenburg) und Heiko Hansen (Freibad Derenburg) hofft sie trotz der schwierigen Lage darauf, die ersten Badegäste pünktlich zur normalen Freibaderöffnung am 15. Mai begrüßen zu können. Ob dieser Termin gehalten werden kann, werde rechtzeitig bekannt gegeben. Ebenso, welche Verhaltensregeln dann zu beachten sind und wie diese kontrolliert werden.

Wenn es tatsächlich zu einer Öffnung kommen sollte, rechnet Blankenburgs Badbetreiber sogar mit mehr Besuchern. „Vermutlich können und werden viele Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund der Corona-Krise nicht ins Ausland reisen und somit die Angebote vor Ort und in Deutschland nutzen. Die Bäder in Blankenburg und Derenburg sind hierauf vorbereitet“, erklärt Dagmar Kamp. Auch die Kioske würden in diesem Fall wieder ein abwechslungsreiches Imbissangebot für ihre Gäste anbieten - mit Ausnahme alkoholischer Getränke. „Wir freuen uns auf unsere Besucher“, so Dagmar Kamp.