Harzkreis. - Und es sind noch mehr Krankenscheine bei der Abfallwirtschaft Nordharz eingegangen, berichtet der Geschäftsführer Dirk Hirschfeld am Freitag. Aufgrund des hohen Krankenstandes in seinem Unternehmen – zusätzlich zur Urlaubszeit – mussten schon in den vergangenen Tagen zahlreiche Abfuhrtouren für die gelben Tonnen ausfallen. Die Hälfte der Erkrankten, so Hirschfeld, habe Corona. Ist die Pandemie also wieder auf dem Vormarsch im Landkreis Harz?