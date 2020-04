Die Darlingeröder Ortsfeuerwehr ließ bereits am Sonnabend das illegal entfachte Osterfeuer kontrolliert abbrennen und kühlte nur am Rand des Feuers stehende Bäume. Foto: Feuerwehr Darlingerode

In Ilsenburg und der Gemeinde Nordharz finden in diesem Jahr keine Osterfeuer statt. Auch private Feuer werden untersagt.

Ilsenburg/Veckenstedt l In zehn Tagen sollten einem alten Brauch folgend landauf, landab die Osterfeuer lodern. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts, denn zum Schutz vor weiteren Covid-19 Infektionen sind alle Feuer abgesagt worden.

Kontakte beschränken, Ausbreitung verhindern

Zunächst betraf dies nur die „großen“ von Vereinen oder der örtlichen Feuerwehr organisierten Traditionsfeuer. Inzwischen sind aber auch alle privaten Feuer abgesagt. Die kommunalen Verwaltungen werden bereits erteilte Genehmigungen widerrufen.

Hintergrund der Verbote sind nicht die Feuer und die damit verbundenen Rauchbelästigungen. „Es geht darum, die Kontakte zwischen den Menschen zu beschränken. Das ist nicht schön, aber wir müssen da jetzt alle durch. Weiter steigende Infektions- und vor allem Opferzahlen lassen keine anderen Regelungen zu“, sagt Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU).

Er berichtete auch von einem bereits abgebrannten Feuer in Darlingerode.

Feuer in Darlingerode bereits runtergebrannt

„Dort hatten Unbekannte bereits am vergangenen Sonnabend das Feuer angesteckt. Um weiteren Ärger auf dem Osterfeuerplatz zu vermeiden, hat die Ortsfeuerwehr den Holzhaufen kontrolliert abbrennen lassen. Löschwasser wurde bei diesem Einsatz dafür verwandt, um in unmittelbarer Nähe stehende Bäume zu schützen“, so Loeffke.

Alten Gewohnheiten folgend nutzten auch Bewohner vieler Ortsteile die Gelegenheit, ihren Baumschnitt zu den Osterfeuern zu bringen. Doch auch damit ist es in diesem Jahr anders. „Wenn es keine Osterfeuer gibt, dann ist es auch nicht gestattet, die entsprechenden Plätze zu beliefern. Im Prinzip stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar“, informiert Henri Fischer, Teamleiter des Ilsenburger Ordnungsamtes. Das gilt übrigens nicht nur für die Osterfeuerplätze in der Stadt Ilsenburg und deren Ortsteile, sondern auch für alle Ortschaften der Gemeinde Nordharz.

Ob es zu späterer Zeit, wenn die akute Corona-Pandemie eingedämmt und die Kontaktverbote wieder etwas gelockert werden können, eine Neuauflage der Feuer gibt, das kann gegenwärtig noch niemand beantworten.

Möglicher Nachholtermin steht noch nicht fest

„Das hängt vom weiteren Verlauf der Erkrankungswelle ab. Deshalb kann ich dazu keine Aussage treffen. Fest steht aber auch, dass der Kleingärtner nicht auf seinem Baum- und Grünschnitt sitzen bleiben muss. Zum einen wurde und wird entsprechend des Abfallkalenders das Material zentral eingesammelt und zum anderen sind die Wertstoffhöfe des Landkreises Harz für die Annahme von derartigen biologischen Abfällen ausgestattet und nehmen die Schnittreste kostenfrei entgegen“, sagt Denis Loeffke.