Auswirkungen auf Höhlenbetrieb? Baumannshöhle im Harz: Schwere Schäden an Harzer Touristen-Attraktion - Dach muss erneuert werden

Weil die Dämmung des Foyer-Daches der Baumannshöhle in Rübeland stark beschädigt ist, finden aktuell Arbeiten statt. Auch ein Gerüst wurde für die Sanierung aufgebaut. Hat das Auswirkungen auf den täglichen Betrieb der Touristen-Attraktion im Harz?