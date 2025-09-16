Auswirkungen auf Höhlenbetrieb? Baumannshöhle im Harz: Schwere Schäden an Harzer Touristen-Attraktion - Dach muss erneuert werden
Weil die Dämmung des Foyer-Daches der Baumannshöhle in Rübeland stark beschädigt ist, finden aktuell Arbeiten statt. Auch ein Gerüst wurde für die Sanierung aufgebaut. Hat das Auswirkungen auf den täglichen Betrieb der Touristen-Attraktion im Harz?
Rübeland. - Ein Gerüst umhüllt zurzeit das Eingangsgebäude der Baumannshöhle in Rübeland. Arbeiten am Dach wurden dringend notwendig: Dessen Dämmung ist so stark beschädigt, dass an manchen Stellen im Foyer sogar Wasser reintröpfelte.