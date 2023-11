Der 24-jährige Biathlet Danilo Riethmüller aus Hasselfelde nimmt am IBU-Cup teil. Dieser beginnt am Donnerstag (30. November) im finnischen Kontiolahti.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hasselfelde - Gerade befindet sich Danilo Riethmüller in Finnland und mitten in der Vorbereitung. Der 24-jährige Biathlet, der in Hasselfelde aufwuchs, nimmt am Cup der Internationalen Biathlon-Union teil – kurz IBU-Cup, der am 30. November im finnischen Kontiolahti beginnt und dort bis zum 3. Dezember stattfindet.