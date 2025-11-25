Ab Januar zahlen? Darlingerode: Kostenloses Parken an der Sandtalhalle steht vor dem Aus

Kostenloses Parken vor Darlingerodes Sandtalhalle könnte bald Geschichte sein. Ab Januar soll ein Automat installiert werden, der Gebühren erhebt – doch nicht für alle. Warum die Stadt diese Entscheidung trifft und was Einheimische wissen müssen.