Darum droht Biotop im Harz-Ort Heimburg das Aus

Ein Heimburger schlägt Alarm: Das Biotop in einem Wohngebiet steht kurz vor dem Kollaps. Das Blankenburger Bauamt sieht eine klare Ursache für die Ebbe in zwei Teichen.

Heimburg - Fassungslos blickt Roland Jacobi auf das Biotop in seinem Heimatort Heimburg – oder vielmehr das, was davon noch übrig ist. Wo einstmals Anwohner einen Ort der Entspannung und Tiere einen Lebensraum an zwei Teichen zwischen den Straßen Winkel und Am Schäfergarten fanden, befindet sich nun nur noch ein Tümpel mit faulig-braunem Wasser.