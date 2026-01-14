Interview mit Ortsbürgermeisterin Desolate Brücke wird neu gebaut: Diese Vorhaben sollen 2026 in Trautenstein umgesetzt werden
Wichtige Projekte werden 2026 in Trautenstein beendet und neu begonnen. Im Frühjahr soll zum Beispiel endlich der Brückenbau an der Schützenstraße in Angriff genommen werden. Welche Vorhaben und Veranstaltungen sonst noch auf dem Plan stehen.
14.01.2026, 10:00
Trautenstein. - Die Sanierung im Dorfgemeinschaftshaus, der Brückenneubau und viele Veranstaltungen. Trautensteins Ortsbürgermeisterin Heidrun Meyer (FWG Oberharz) verrät im Gespräch mit Reporter Matthias Distler, was 2026 in dem Oberharz-Ort alles geplant ist.