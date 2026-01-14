Interview mit Ortsbürgermeisterin Desolate Brücke wird neu gebaut: Diese Vorhaben sollen 2026 in Trautenstein umgesetzt werden

Wichtige Projekte werden 2026 in Trautenstein beendet und neu begonnen. Im Frühjahr soll zum Beispiel endlich der Brückenbau an der Schützenstraße in Angriff genommen werden. Welche Vorhaben und Veranstaltungen sonst noch auf dem Plan stehen.