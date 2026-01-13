Robust, zuverlässig und voller Erinnerungen: Die Kaffeemühle SWM4 und der Kaffee-Tee-Automat K109 sind mehr als nur Geräte – sie sind Zeitzeugen einer Ära, in der Qualität und Beständigkeit zählten. Für Hiltrud Wunsch aus Gommern sind sie bis heute unbezahlbare Schätze.

Unverwüstlich seit DDR-Zeiten: Diese Kaffeemaschine aus Gommern läuft seit über 40 Jahren

Hiltrud Wunsch aus Gommern mit ihren beiden Schätzchen aus DDR-Zeiten

Gommern. - Deckel auf, Kaffeebohnen rein, Deckel zu, roten Knopf drücken und dabei das Gerät fest nach unten drücken. Fast jeder, der in der DDR großgeworden ist, kennt diese Kaffeemühle. Das Modell, das Hiltrud Wunsch aus Gommern hat, ist grau-beige und läuft wie am Schnürchen. Unkaputtbar, unverwüstlich, robust: So wird die SWM4 auch heute noch im Internet beschrieben und auch zum Verkauf angeboten.