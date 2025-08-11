Die Sommerferien sind fast zu Ende - Reiseberater aus Wernigerode, Quedlinburg und Halberstadt ziehen Bilanz, welche Urlaubsorte bei Harzern besonders beliebt sind. Sie beobachten überraschende Trends bei der Wahl der Hotels und der Art des Reisens.

Die beliebtesten Reiseziele des Sommers: Wo die Harzer am liebsten Urlaub machen

Sommer, Sonne, Strand? Seit einiger Zeit gibt es einen Urlaubstrend, der sich von klassischen Flugreisen unterscheidet.

Wernigerode/Halberstadt/Quedlinburg. - Im Sommer packen viele Harzer ihre Koffer und genießen ihren lang ersehnten Urlaub. Ob Badespaß am Strand oder Klettertour in den Bergen - die Auswahl der Ziele ist riesig. Dabei gehen die Wünsche schon lange über traditionelle Reisen hinaus, berichten Experten aus der Region.