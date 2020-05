Wieder wurde in einen Imbisswagen in Wernigerode eingebrochen. Symbolfoto: Anja Guse

Diebe haben sich an einem abgestellten Imbisswagen in Wernigerode bedient und eine Kiste mit Sprite-Dosen geklaut.

Wernigerode (vs) l Diebe haben am Sonntag die Verkaufsklappe eines im Dornbergsweg in Wernigerode abgestellten Imbisswagens aufgehebelt und Getränke gestohlen. Dabei handelt es sich um eine Kiste mit mehreren Dosen Sprite. Die Polizei schränkt die Tatzeit zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr ein.

Es ist mittlerweile der 26. Einbruch in einen Imbisswagen innerhalb weniger Wochen. Solche mobilen Wagen, Dönerläden und Lieferdienste sind offenbar derzeit Ziel einer Einbruchsserie in Wernigerode.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293 entgegen.