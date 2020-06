In Börnecke wurde ein Zigarettenautomat samt Inhalt und Halterung entwendet. Die Täter seien mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen.

Börnecke (dpa/vs) l Unbekannte haben im Harz einen Zigarettenautomaten samt Inhalt und Halterung gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Gerät kurz vor 4 Uhr in Börnecke mit einem weißen Transporter weggefahren. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Zigarettenautomaten erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674 293.