Wernigerode will digitale Passbilder im Einwohnermeldeamt anbieten – doch es gibt Verzögerungen. Woran der neue Service hängt und was er die Bürger kosten soll.

Digitale Passfotos im Einwohnermeldeamt: Was neuer Service in Wernigerode kosten soll

In einem Bürgeramt wird ein neues Terminal mit PointID-System für die Beantragung von Ausweisen mit digitalem Passfoto getestet - in Wernigerode gibt es das Angebot noch nicht.

Wernigerode. - Biometrische Bilder in digitaler Form für Reisepass und Personalausweis sind seit Anfang Mai Pflicht - Kommunen können sich mit Geräten für Aufnahmen direkt im Bürgeramt ausstatten, was viele professionelle Fotografen in Existenzängste versetzt. Die Wernigeröder warten jedoch noch auf den neuen Service.