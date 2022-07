Dirk Michaelis in Ballenstedt: Das entscheidende Gefühl, am Leben zu sein

Ballenstedt - „Ich war fasziniert von den begeisterten Zuhörern und der tollen Kulisse.“ Dirk Michaelis erinnert sich ans Vorjahr und freut sich schon auf das erneute Konzert im Rahmen der Schlosstheater-Open-Air in Ballenstedt am heutigen Samstag.

Bei der Premiere dieser Reihe konnte er 2021 nach langer Pause wegen der Pandemie erstmals wieder auf einer Freilichtbühne auftreten. Die Zeit für Künstler ohne Zuschauer hatte er damals beschrieben „wie einen Vogel ohne Lied“. Nach dem Konzert erklärte er: „Als ich auf der Bühne stand, habe ich plötzlich gefühlt, was mir die ganze Zeit gefehlt hat.“

Gemeint war das Publikum. „Die Besucher geben uns das Gefühl, am Leben zu sein“, sagt er jetzt in einem Gespräch, nachdem sich die Bedingungen wieder gebessert hätten. „Wir haben uns für diese Tätigkeit entschieden, ohne es als Beruf anzusehen“, spricht er – ganz bewusst auch für andere Künstler. „Ich glaube an die Magie der Musik. Die Zuhörer gehen auch in der heutigen, schnelllebigen Zeit nach dem Konzert noch mit neuen Gefühlen heim.“

Künstlerischer Anspruch steht im Vordergrund

Für ihn, so Michaelis, stehe nicht die Gage, sondern der künstlerische Anspruch im Vordergrund. Er fügt an: „Deshalb höre ich auch nicht auf.“ Michaelis würdigt dabei auch ausdrücklich den Mitorganisator der Ballenstedter Reihe von der Mitteldeutschen Mediengruppe: „Maik Fye glaubt an die Fantasie und das Gute in der Kultur. Mit dem Umfeld und die Besucher im Innenhof des Ballenstedter Schlosses wird ein hervorragendes Podium für anspruchsvolle Musik geboten.“ Damit begründet Michaelis auch, warum er so gern an diesen Ort zurückkehrt.

Wer Dirk Michaelis allein auf seinen Hit „Als ich fortging“ reduziert, irrt sich gewaltig, auch wenn dieser bei keinem Konzert fehlen darf. Nach über vier Jahrzehnten auf der Bühne, davon seit 1992 30 Jahre als Solist, sowie einer zweistelligen Zahl an veröffentlichten Alben hat er sich längst als Sänger und Komponist in die Herzen seiner Fans gespielt.

Viel Konzert-Genuss nachzuholen nach Corona-Pandemie

Trotzdem wird er das 35-jährige Jubiläum seines Liedes 2022 ganz bewusst feiern. Als Michaelis in jungen Jahren Sänger der Gruppe „Karussell“ wurde, hat er 1987 „Als ich fortging“ mit seiner Melodie und Gisela Steineckerts Text ins Repertoire eingebracht. Er verhalf der Band damit zu ihrem erfolgreichsten Song überhaupt, zugleich wurde es zu seinem Markenzeichen.

Mittlerweile hat der Musiker im Frühjahr ein schon länger geplantes Projekt endlich umsetzen können: Mit Toni Krahl von „City“ und Ex-Puhdy Dieter „Maschine“ Birr tourte Michaelis im Rahmen von „DDR-Rocklegenden“, zu denen er ohne Zweifel zählt, durch die Lande. Dabei habe er beobachtet, dass „die Menschen zwar viel nachzuholen haben, aber vielfach noch verunsichert sind wegen der unklaren Corona-Regeln“. Deshalb hoffe er nun auf Kurzentschlossene zu seinem Konzert in Ballenstedt.

Denn inzwischen ist Dirk Michaelis wieder auf Solo-Tour und wird beim Konzert im Schlosshof am heutigen Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr von Sören Birke unterstützt. Ob mit Klavier, Gitarre oder a cappella – mit seiner tollen Stimme und einem Querschnitt durch sein bisheriges Schaffen möchte Dirk Michaelis vom Publikum wieder das Gefühl bekommen, am Leben zu sein.

Queen-Coverband gastiert ebenfalls in Ballenstedt

Das Schlosstheater-Open-Air in Ballenstedt wird am Sonntag, 17. Juli, mit der Coverband MerQury fortgesetzt. Ab 19.30 Uhr werden weltbekannte Hits der englischen Band Queen wie „We will rock you“ oder „We are the Champions“, denen einst Freddie Mercury mit seiner unverwechselbaren Art den ganz persönlichen Stempel aufgedrückt hat, zu hören sein. Gespielt von MerQury – einer Band mit Absolventen der Musikhochschule Dresden, die so die Queen-Hits weiterleben lassen wollen.

Tickets für alle Konzerte im Rahmen des Schlosstheater-Open-Air unter www.tim-ticket.de und an der Abendkasse.