Einmal Filmluft schnuppern - diesen Traum können sich aktuell Wernigeröder erfüllen. Mitten in der Innenstadt werden Szenen für die Kinderfilm-Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ gedreht.

Zauberhafte Filmmomente: „Die Schule der magischen Tiere“ wird in Wernigerode gedreht

Wernigerode. - In Wernigerodes Innenstadt geht Zauberhaftes vor: Im Bereich Klint/Oberpfarrkirchhof - also ganz in der Nähe des historischen Rathauses - ist eine Filmcrew zugange. Sie drehen Szenen für „Die Schule der magischen Tiere“.