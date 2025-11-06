Zwischen Elbingerode und Königshütte Dreister Diebstahl im Harz: Traktor von Brockenbauer Thielecke vom Feld gestohlen
Brockenbauer Thielecke aus Tanne erlebt einen herben Rückschlag: Ein Traktor samt angehängtem Miststreuer wurde von einem Feld im Oberharz gestohlen. Warum das Familienunternehmen hofft, dass die dreisten Diebe mit dem Gefährt nicht allzu weit kommen.
06.11.2025, 17:57
Königshütte. - Schock bei Familie Thielecke aus Tanne - als die Brockenbauern am Donnerstag, 6. November, die Arbeit auf ihrem Feld zwischen Königshütte und Elbingerode aufnehmen wollten, merkten sie: Ihr Traktor mitsamt angehängtem Miststreuer, der am Vorabend noch dort stand, wurde gestohlen.