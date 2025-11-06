Brockenbauer Thielecke aus Tanne erlebt einen herben Rückschlag: Ein Traktor samt angehängtem Miststreuer wurde von einem Feld im Oberharz gestohlen. Warum das Familienunternehmen hofft, dass die dreisten Diebe mit dem Gefährt nicht allzu weit kommen.

Dieser Traktor vom Brockenbauer Thielecke, in einem dreckigeren Zustand, wurde von einem Feld zwischen Königshütte und Elbingerode gestohlen.

Königshütte. - Schock bei Familie Thielecke aus Tanne - als die Brockenbauern am Donnerstag, 6. November, die Arbeit auf ihrem Feld zwischen Königshütte und Elbingerode aufnehmen wollten, merkten sie: Ihr Traktor mitsamt angehängtem Miststreuer, der am Vorabend noch dort stand, wurde gestohlen.