Textilrecycling in der Krise DRK Wernigerode zieht Notbremse bei Altkleidersammlung: Wohin mit gebrauchten Sachen?

Aussortierte Sachen abzugeben wird in Wernigerode immer schwieriger. Das Deutsche Rote Kreuz als eine der letzten Altkleider-Sammelstellen geht wegen wachsender Lumpenberge nun einen dramatischen Schritt. Welche Alternativen in der Harz-Stadt noch bleiben.