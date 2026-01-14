weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Textilrecycling in der Krise: DRK Wernigerode zieht Notbremse bei Altkleidersammlung: Wohin mit gebrauchten Sachen?

Aussortierte Sachen abzugeben wird in Wernigerode immer schwieriger. Das Deutsche Rote Kreuz als eine der letzten Altkleider-Sammelstellen geht wegen wachsender Lumpenberge nun einen dramatischen Schritt. Welche Alternativen in der Harz-Stadt noch bleiben.

Von Holger Manigk 14.01.2026, 06:15
Diese Altkleider-Container am Verbandssitz vom Deutschen Roten Kreuz in Wernigerode konnten bis vor Kurzem noch genutzt werden.
Diese Altkleider-Container am Verbandssitz vom Deutschen Roten Kreuz in Wernigerode konnten bis vor Kurzem noch genutzt werden. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Wernigerode versinkt in Altkleider-Spenden. Nachdem der Kreisverband bis Sommer 2025 bereits fast alle seine einst mehr als 30 Container für ausgediente Sachen in der Harz-Stadt abgebaut hat, muss er nun komplett die Notbremse ziehen.