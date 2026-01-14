Textilrecycling in der Krise DRK Wernigerode zieht Notbremse bei Altkleidersammlung: Wohin mit gebrauchten Sachen?
Aussortierte Sachen abzugeben wird in Wernigerode immer schwieriger. Das Deutsche Rote Kreuz als eine der letzten Altkleider-Sammelstellen geht wegen wachsender Lumpenberge nun einen dramatischen Schritt. Welche Alternativen in der Harz-Stadt noch bleiben.
Wernigerode. - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Wernigerode versinkt in Altkleider-Spenden. Nachdem der Kreisverband bis Sommer 2025 bereits fast alle seine einst mehr als 30 Container für ausgediente Sachen in der Harz-Stadt abgebaut hat, muss er nun komplett die Notbremse ziehen.