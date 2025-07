Die Geduldsprobe hat bald ein Ende: Das Wernigeröder E-Center steht kurz vor der Wiedereröffnung. Gerade sorgen Mitarbeiter und Bauarbeiter für den letzten Feinschliff in dem Supermarkt. Was erwartet die Kunden anschließend - und kann der Eröffnungstermin eingehalten werden?

Edeka-Center in Wernigerode steht kurz vor der Wiedereröffnung: Das müssen Kunden jetzt wissen

Wernigerode. - Von Edeka-Kunden ist in Wernigerode seit Monaten Geduld gefragt: Der Supermarkt am Stadtrand hat sich in eine Großbaustelle verwandelt. Dass die Arbeiten noch im vollen Gange sind, ist beim Betreten des Marktes nicht zu übersehen und überhören; es wird gesägt, gehämmert, geputzt und verkleidet. Wie lange noch?