Einkaufen im Harz Wernigeröder Edeka-Center wird zur Baustelle - Das müssen Kunden jetzt wissen

Für Kunden des Edeka-Centers in Wernigerode ist es nicht zu übersehen: In dem Supermarkt wird renoviert. Der Umbau des Cafés und der Kundentoiletten sind erst der Anfang. Es stehen komplette Schließtage an.