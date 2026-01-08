Harzer Ortsbürgermeister im Interview Ein neuer Verein und eine schönere Parkanlage: Das ist 2026 in Elbingerode geplant

Michael Suchland, Ortsbürgermeister von Elbingerode, berichtet über die Pläne für die Kleinstadt im Oberharz. Neben einem verbesserten Wohnumfeld soll auch die Parkanlage umgestaltet werden.