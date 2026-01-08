weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Harzer Ortsbürgermeister im Interview Ein neuer Verein und eine schönere Parkanlage: Das ist 2026 in Elbingerode geplant

Michael Suchland, Ortsbürgermeister von Elbingerode, berichtet über die Pläne für die Kleinstadt im Oberharz. Neben einem verbesserten Wohnumfeld soll auch die Parkanlage umgestaltet werden.

Von Matthias Distler 08.01.2026, 10:15
Die Modernisierung der kleinen Turnhalle ist eines der anstehenden Projekte in Elbingerode. Archivfoto: Matthias Distler

Elbingerode. - Ein verbessertes Wohnumfeld, eine umgestaltete Parkanlage und die Gründung eines neuen Vereins: Elbingerodes Ortsbürgermeister Michael Suchland (CDU) verrät im Interview mit Reporter Matthias Distler, was die Einwohner Elbingerodes 2026 erwartet.