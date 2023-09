Natur leidet in Harzstadt

Den Bäumen in Wernigerode geht es nicht gut. So ein stattliches Alter wie die Linde im Heideviertel erreicht nicht jeder Baum.

Wernigerode - Etwa 7000 Bäume stehen in Wernigerode. Das klingt erst einmal viel, aber die Bäume sind in Gefahr, ihnen geht es schlecht. Ihr Zustand sei „besorgniserregend“, so der eindringliche Appell aus dem städtischen Gartenamt. „Es ist ein Trauerspiel.“