Ein Verletzter nach Feuer im Keller in Langeln

Langeln - In einem Wohnhaus am Gänsekamp in Langeln ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brannte ein elektrischer Verteiler im Keller des Hauses. Die Ursache war laut Polizei technisch bedingt. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.