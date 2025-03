Braunlage/vs. - Die Polizei sucht nach einem Einbrecher, der sein Unwesen im Eisstadion und einem sich anschließenden Restaurant in Braunlage getrieben hat. Den durch die Tat entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 5.000 Euro.

Wie es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Goslar heißt, drang der Unbekannte in der Nacht zum Freitag, 21. März, zwischen 23.30 und 9.30 Uhr in den Freizeit-Tempel an der Harzburger Straße in dem Harzer Luftkurort ein. Der Dieb konnte Münzgeld erbeuten. Zudem richtete er „nicht unerheblichen Schaden an diversen Spinden“ an.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten im Polizeikommissariat Oberharz unter Telefon 05323/9 53 10 in Verbindung zu setzen. Die Schlittschuh-Saison im Eisstadion Braunlage dauert noch knapp einen Monat. Ab Dienstag, 22. April, ist nach Angaben der Betreiber bis Mitte September Sommerpause.

Bis dahin sind die Laufzeiten dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 11 bis 13 und 14 bis 16 Uhr. Samstags und sonntags ist von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem wird mittwochs und samstags jeweils von 20 bis 22 Uhr eine Eisdisco angeboten.