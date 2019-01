Die Kita Kuckucksberg in Westerhausen ist Opfer von Einbrechern geworden. Foto: Enrico Kreim

Gerade erst hat die Kita in Westerhausen (Harz) eine Spende von 1500 Euro erhalten. Kurz darauf wird die Einrichtung Opfer von Einbrechern.

Westerhausen (mg) l Böse Überraschung in der Westerhäuser Kindertagesstätte „Kuckucksberg“ nach der großen Freude: In der Nacht zum Dienstag, 22. Januar, ist die Einrichtung der Evangelischen Stiftung Neinstedt (ESN) Opfer von Einbrechern geworden. In der Vorwoche hatte ein unbekannter Spender der Kita einen Briefumschlag mit 1500 Euro hinterlegt .

Deshalb liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es der oder die Täter darauf abgesehen hatten, teilt die ESN mit. Dies vermutet auch Kita-Leiterin Peggy Kieswetter. So waren neben den Dingen die entwendet wurden, alle alten Umschläge aus ihrem Schreibtisch geöffnet. „So dumm kann man doch gar nicht sein und denken, wir würden Geld in der Kita aufbewahren“, fragt sich Kiesewetter.

Die benachrichtigte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird den oder die Täter hoffentlich bald finden. Denn Dummheit muss ja auch bestraft werden, sind sich Kinder, Eltern, Erzieher in Westerhausen einig.