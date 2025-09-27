In Hasselfelde hat eine neue Kneipe eröffnet: der Eberkopf. Fans von Harry Potter dürfte der Name aus der Buch- und Filmreihe bekannt vorkommen. Und das ist kein Zufall: Vieles in dem Pub erinnert an den berühmten Zauberschüler und die magische Welt.

Eintauchen in eine magische Welt: Harry-Potter-Pub eröffnet im Harz - mit Fotogalerie

Hasselfelde. - Draußen ein „Parkplatz“ nur für Besen, drinnen ein Bild von Hogwarts und ein Fahndungsfoto von Sirius Black. Nicht nur Fans der weltweit mit erfolgreichsten Buchreihe aller Zeiten dürften schnell erkennen, was sie im Eberkopf in Hasselfelde erwartet: Ein Pub, das ganz im Stil der Welt von Harry Potter eingerichtet ist.