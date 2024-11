Der Winter ist im Harz im Anmarsch, also rauf auf die Kufen: Die Schierker Feuerstein Arena öffnet in Kürze ihre Türen für die neue Eislaufsaison. Auf welche Höhepunkte sich Einheimische und Touristen freuen können.

Eislaufen im Harz: Was Besucher zur Wintersaison in Schierkes Feuerstein Arena erwartet

In der Schierker Feuerstein-Arena im Harz gibt es in der neuen Wintersaison wieder viele Angebote für Eisläufer.

Schierke. - Der Countdown läuft: Am Sonnabend, 23. November, startet das Team der Schierker Feuerstein Arena in die neue Wintersaison. Sportbegeisterte Winterfans können dann wieder ihre Runden auf dem Eis drehen. Und das ist längst nicht alles, was während der Wintersaison geboten wird.