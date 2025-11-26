Jetzt wird’s eisig: Am 28. November beginnt die Wintersaison in der Feuerstein-Arena im Harz-Dorf Schierke. Und die verspricht mehr als nur Schlittschuhlaufen: Neben Disco-Abenden, sportlichen Herausforderungen und Weihnachtsmarkt sind weitere Überraschungen geplant. Was Besucher vorab wissen sollten.

Eislaufen und Events im Harz: Schierker Feuerstein-Arena startet in die Wintersaison

Nicht nur Schlittschuhläufer sollen in der neuen Saison der Schierker Feuerstein-Arena auf ihre Kosten kommen.

Wernigerode/Schierke. - Schlittschuhläufer dürfen sich freuen: In Wernigerodes Ortsteil Schierke startet die Feuerstein-Arena in die Wintersaison. In der wird es nicht nur sportlich: Von einem Weihnachtsmarkt über TV-Live-Sendungen bis hin zu Party-Abenden ist das Programm bis voraussichtlich in den März 2026 hinein prall gefüllt.