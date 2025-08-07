Ehrenamtliche Tätigkeit Die gute Seele von Elbingerode: 81-jähriger Rentner hält Bolzplatz am Leben

Ohne Walter Milewski gäbe es den Bolzplatz in Elbingerode wohl nicht mehr. Mit selbstgebauten Tornetzen und einem Basketballkorb schenkt der Rentner Kindern Raum zum Spielen. Und ganz nebenbei bleibt er selbst fit – körperlich und seelisch.