Ehrenamtliche Tätigkeit Die gute Seele von Elbingerode: 81-jähriger Rentner hält Bolzplatz am Leben
Ohne Walter Milewski gäbe es den Bolzplatz in Elbingerode wohl nicht mehr. Mit selbstgebauten Tornetzen und einem Basketballkorb schenkt der Rentner Kindern Raum zum Spielen. Und ganz nebenbei bleibt er selbst fit – körperlich und seelisch.
Aktualisiert: 07.08.2025, 15:57
Elbingerode. - Regelmäßig mähen, die Fläche sauberhalten, Kaputtes reparieren – diesen Aufgaben hat sich Walter Milewski verschrieben: Der 81-Jährige pflegt ehrenamtlich den Bolzplatz an der Ernst-Thälmann-Straße in Elbingerode. Aber warum macht er das überhaupt?