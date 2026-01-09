EIL:
Hochzeiten im Harz Endlich: Im Wernigeröder Rathaus kann wieder geheiratet werden – doch es gibt einen Haken
Ist die Hochzeitsflaute in Wernigerode Geschichte? Ab Sommer 2026 werden wieder Trauungen im Rathaus der Harz-Stadt angeboten. Allerdings müssen sich Verliebte auf Einschränkungen gefasst machen. Was Heiratswillige jetzt wissen müssen.
09.01.2026, 14:30
Wernigerode. - Darauf warten viele Heiratswillige aus dem Harz und darüber hinaus seit Jahren: Im Sommer 2026 können endlich wieder Trauungen im Wernigeröder Rathaus stattfinden. Doch es gibt einen Haken.