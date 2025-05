Nach Rückschlägen und mehreren Schließungsphasen gibt es nun gute Nachrichten für Campingfans im Harz: Rund um das Traditionslokal „Alte Waldmühle“ in Wernigerode dürfen wieder Wohnwagen geparkt und Zelte aufgebaut werden. Wer der neue Betreiber ist.

Obwohl die neuen Betreiber noch keine Werbung gemacht haben, sei der Campingplatz am Stadtrand von Wernigerode bereits wieder gut gebucht.

Wernigerode. - Gute Nachrichten für Campingurlauber in Sachsen-Anhalt: Ein Platz für Wohnwagen und Zelte am Rande Wernigerodes hat überraschend und entgegen aller Gerüchte, die in der Stadt kursieren, wieder geöffnet. Damit endet ein turbulentes Wechselspiel, hofft Henning Schoft.