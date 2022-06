Erste Knirpse in noch namenloser Kita am Rande Wernigerodes

Naturnah sollen Kinder in einer neuen Kita in Wernigerode spielen und lernen. Die Lebenshilfe Quedlinburg sucht noch nach einem Namen für ihr Millionen-Projekt.

Rund um die Kindertagesstätte der Lebenshilfe Quedlinburg an der Freiheit 60 am Rande Wernigerodes ist noch viel zu tun.

Wernigerode - Sie sind still und klammheimlich in das ehemalige Forsthaus in Hasserode eingezogen. „Im März sind wir mit 15 Kindern, überwiegend im Krippenalter, gestartet“, berichtet Andreas Löbel. Der Chef der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, Träger der neuen integrativen Kita am Waldrand, verweist darauf, dass die Nachfrage in Wernigerode riesig sei. „Mittlerweile betreuen wir 30 Jungen und Mädchen in der gesamten Einrichtung.“ Platz sei für 25 Knirpse im Krippenalter und 40 ältere Kinder.