Burg - Die Volksstimme-Rundgänge mit dem Bürgermeister bieten auch die Gelegenheit, Philipp Stark (parteilos) Fragen zu stellen oder auch loszuwerden, was die Anwohner im eigenen Wohngebiet nervt. Bei der Runde durch Burg-Süd kam sehr oft das Thema Müll zur Sprache. Dazu gehörten auch Beschwerden über illegal abgelagerten Sperrmüll.