Anwohner sind genervt Nachgefragt: Ist illegalen Sperrmüll wirklich ein Problem?
Beim Volksstimme-Rundgang durch Burg-Süd mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) haben Anwohner auch über Müll in ihrem Stadtteil geklagt. Immer wieder würde auch illegal Sperrmüll abgeladen.
06.02.2026, 11:58
Burg - Die Volksstimme-Rundgänge mit dem Bürgermeister bieten auch die Gelegenheit, Philipp Stark (parteilos) Fragen zu stellen oder auch loszuwerden, was die Anwohner im eigenen Wohngebiet nervt. Bei der Runde durch Burg-Süd kam sehr oft das Thema Müll zur Sprache. Dazu gehörten auch Beschwerden über illegal abgelagerten Sperrmüll.