Burg, Deutschland
  4. Anwohner sind genervt: Nachgefragt: Ist illegalen Sperrmüll wirklich ein Problem?

Beim Volksstimme-Rundgang durch Burg-Süd mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) haben Anwohner auch über Müll in ihrem Stadtteil geklagt. Immer wieder würde auch illegal Sperrmüll abgeladen.

Von Thomas Pusch 06.02.2026, 11:58
Hier beim Rundgang mit dem Bürgermeister - eine Volksstimme-Aktion. Sperrmüllablagerungen sind nach wie vor ein Problem im Viertel.
Hier beim Rundgang mit dem Bürgermeister - eine Volksstimme-Aktion. Sperrmüllablagerungen sind nach wie vor ein Problem im Viertel. Foto: Arlette Krickau

Burg - Die Volksstimme-Rundgänge mit dem Bürgermeister bieten auch die Gelegenheit, Philipp Stark (parteilos) Fragen zu stellen oder auch loszuwerden, was die Anwohner im eigenen Wohngebiet nervt. Bei der Runde durch Burg-Süd kam sehr oft das Thema Müll zur Sprache. Dazu gehörten auch Beschwerden über illegal abgelagerten Sperrmüll.