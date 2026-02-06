Das wachsende Alter der Mitglieder der „Freitagsbrigade“ beschäftigt den Projektkoordinator des Verschönerungsvereins. Sind neue Projekte gefährdet?

Der Verschönerungsverein ist monatelang im Einsatz, wie hier Burkhard Ihlo.

Calbe. - Im Verschönerungsverein in der Saalestadt sollen die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung im April darüber entscheiden, ob der Verein sich in Zukunft noch größeren Projekten zuwenden will. Das sagte Klaus Weila, der Projektentwickler des Vereins. „Wir haben zwei Mitglieder in der Arbeitsgruppe, die sind schon über 80 Jahre. Von den anderen haben viele das 75. Lebensjahr bereits erreicht“, schildert er.