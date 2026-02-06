Eine Wanderausstellung in der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe beleuchtet Formen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Gardelegen. - Im Frühjahr 1945 stand das nationalsozialistische Deutschland kurz vor der Niederlage. Die Alliierten im Westen und die Rote Armee im Osten hatten die Grenzen des Reiches bereits erreicht. Trotz der aussichtslosen Lage forderte die Führung in Berlin weiterhin die kompromisslose Verteidigung jeder Stadt und jedes Dorfes sowie die vollständige Zerstörung der Infrastruktur. Diese Anweisungen wurden im sogenannten Nero-Befehl festgehalten. Die Missachtung wurde mit dem Tod bestraft.