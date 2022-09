Explodierende Energiekosten verunsichern Mieter in Elbingerode

Elbingerode - Zurzeit geben sich die Mieter in der Geschäftsstelle der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) die Klinke in die Hand. Die Nachrichten von explodierenden Energiekosten sorgen für Verunsicherung und Ratlosigkeit. Viele wollen wissen, wie es weitergeht und was auf sie finanziell zukommt.