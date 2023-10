Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzkreis - Gerade einmal acht Monate seit der Ankündigung im Januar hat es gedauert, bis Daimler-Truck im September mit dem Bau seines Ersatzteillagers in Halberstadt begonnen hat. 450 neue Jobs sollen entstehen, perspektivisch soll die Zahl sogar auf 600 in der Logistik steigen. Doch der Bereich ist nur einer, in dem es an Arbeitern fehlt.